Sal Da Vinci: "Quando mi rifiutavano a Sanremo ci rimanevo male"

"Non è stato facile, ho avuto anche momenti di sconforto, mi dicevo 'forse non è la mia strada, forse mi devo fermare', ti vengono mille dubbi, però quella passione così forte che ti tiene sempre concentrato sull'obiettivo ha fatto sì che questa perseveranza è durata per molto tempo, non ho mai mollato, se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti", ha concluso il cantautore.