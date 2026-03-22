Sal Da Vinci: "Quando mi rifiutavano a Sanremo ci rimanevo male"
Il cantautore, ospite a "Verissimo", racconta la promessa fatta al padre nel 1985 quando i due erano tra il pubblico: "Ritornerò su quel palco a cantare"
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Sal Da Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo 2026, racconta a "Verissimo" di essersi presentato più volte alla manifestazione canora ma di essere sempre stato escluso fino alla partecipazione del 2009.
"La prima volta che sono stato al Festival nel 1985 ero tra il pubblico con mio padre - ha raccontato il cantautore a Silvia Toffanin - un posto fascinoso, profumava di musica ovunque, di leggerezza e spensieratezza, un villaggio della musica, una festa popolare per eccellenza. Ricordo che dissi a mio padre: 'Ritornerò un giorno su quel palco a cantare'. Non ci sono tornato più dal 1985 fino al 2009".
"Avevo provato tante volte a partecipare e puntualmente ogni volta che arrivava il periodo di Natale, quando viene svelato il cast, il mio nome non c'era sia per quanto riguarda la sezione giovani sia quella dei big, e io me la prendevo tanto, ci rimanevo veramente male", ha spiegato Sal Da Vinci.
"Non è stato facile, ho avuto anche momenti di sconforto, mi dicevo 'forse non è la mia strada, forse mi devo fermare', ti vengono mille dubbi, però quella passione così forte che ti tiene sempre concentrato sull'obiettivo ha fatto sì che questa perseveranza è durata per molto tempo, non ho mai mollato, se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti", ha concluso il cantautore.