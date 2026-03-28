Antonio di "Amici" e l’amore: "Sono single, sto aspettando quella giusta"
Il ballerino, insieme agli altri due eliminati dal Serale del talent show (Opi e Michele), parla a "Verissimo" della propria situazione sentimentale
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Il 19enne Antonio, primo ballerino eliminato dal serale di "Amici", si racconta a cuore aperto nello studio di "Verissimo".
Con grande sincerità, il giovane parla del suo rapporto con i sentimenti. "A parte per la danza e per mia mamma, l’amore non c’è nella mia vita", confessa. "Sto aspettando quella giusta, anche se penso che certe cose capitino da sole, non puoi deciderle tu".
Accanto a lui ci sono gli altri due eliminati del talent, i cantanti Michele e Opi, che condividono a loro volta un pezzo della loro vita privata. Anche Opi ammette di non avere una relazione in corso: "Non sono fortunato in amore. Non è ancora arrivato, ma spero di trovarlo presto".
Nonostante questo, racconta che i sentimenti – anche quelli non corrisposti – hanno avuto un ruolo importante nella sua musica: "L’amore mi ha aiutato a scrivere le canzoni".
Diversa la situazione di Michele, che invece è felicemente fidanzato con Sofia. Il cantante ricorda con affetto il loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti al mare. Dopo mia mamma, è la seconda persona che ha creduto davvero in me".
Il ragazzo, poi, racconta un dettaglio tenero della loro quotidianità: "Lei è appassionatissima di Amici e, prima di quest’anno, lo guardavamo sempre insieme. Era un appuntamento fisso. Quest’anno, invece, l’ha seguito con me lì dentro".