a "verissimo"

Antonio di "Amici" e l’amore: "Sono single, sto aspettando quella giusta"

Il ballerino, insieme agli altri due eliminati dal Serale del talent show (Opi e Michele), parla a "Verissimo" della propria situazione sentimentale

28 Mar 2026 - 17:57
© Da video

© Da video

Il 19enne Antonio, primo ballerino eliminato dal serale di "Amici", si racconta a cuore aperto nello studio di "Verissimo".

Con grande sincerità, il giovane parla del suo rapporto con i sentimenti. "A parte per la danza e per mia mamma, l’amore non c’è nella mia vita", confessa. "Sto aspettando quella giusta, anche se penso che certe cose capitino da sole, non puoi deciderle tu". 

videovideo

Accanto a lui ci sono gli altri due eliminati del talent, i cantanti Michele e Opi, che condividono a loro volta un pezzo della loro vita privata. Anche Opi ammette di non avere una relazione in corso: "Non sono fortunato in amore. Non è ancora arrivato, ma spero di trovarlo presto".

Nonostante questo, racconta che i sentimenti – anche quelli non corrisposti – hanno avuto un ruolo importante nella sua musica: "L’amore mi ha aiutato a scrivere le canzoni".

Leggi anche

Alessandra Celentano: "L’amore? Non ho mai chiuso nuove prospettive"

Rudy Zerbi: "Sto con una donna che non vuole si parli di lei"

Diversa la situazione di Michele, che invece è felicemente fidanzato con Sofia. Il cantante ricorda con affetto il loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti al mare. Dopo mia mamma, è la seconda persona che ha creduto davvero in me".

Il ragazzo, poi, racconta un dettaglio tenero della loro quotidianità: "Lei è appassionatissima di Amici e, prima di quest’anno, lo guardavamo sempre insieme. Era un appuntamento fisso. Quest’anno, invece, l’ha seguito con me lì dentro".

antonio
amici
verissimo