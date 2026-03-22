Rudy Zerbi: "Sto con una donna che non vuole si parli di lei"

"Siamo molto felici, sono contento che il negozio sia aperto come il mio cuore è aperto - ha detto l'insegnante di "Amici" - e aggiungo anche che sì è vero è più giovane di me, però di devo dire che è una donna talmente straordinaria che nei momenti difficili dove uno dei due deve essere grande, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato", ha raccontato Rudy Zerbi. "Lui fondamentalmente è un tenerone - ha aggiunto Alessandra Celentano - è un grande buono".

"Ti dico che è anche una meravigliosa mamma di una bambina - ha specificato il personaggio televisivo - che più o meno dell'età del mio piccolo e questa cosa è meravigliosa perché così diciamo abbiamo in casa anche una femminuccia che io non ho mai avuto, quindi più bello di così non si può".

"Soprattutto perché così non fa altri figli" ha replicato la collega di "Amici" Alessandra Celentano. "Questo è sicuro, in quel caso il negozio è chiuso" ha ironizzato Rudy Zerbi, già padre di quattro figli.