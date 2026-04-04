"Amici", Alessandra Celentano contro Veronica Peparini: "Sei un lupo travestito da pecora"
Le due insegnanti di danza, spesso protagoniste di diverbi, si sono scontrate ancora una volta a causa di un guanto di sfida alla sbarra
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Nella puntata di "Amici" di sabato 4 aprile, il clima si è nuovamente acceso tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Le due insegnanti, spesso protagoniste di diverbi, si sono scontrate ancora una volta a causa di un guanto di sfida alla sbarra, proposto dalla Celentano per sottolineare le qualità tecniche del suo allievo Nicola, mettendolo a confronto con Alex, ballerino della squadra avversaria.
"È la sua ennesima carognata", ha sbottato Peparini, giudicando il guanto sbilanciato e quindi non equo. Una posizione condivisa anche da Alex, che ha spiegato di aver rifiutato la sfida non solo per sé, ma per tutelare l’intera squadra: "Se ci avessi rimesso solo io, sarebbe stato accettabile. Ma visto che avrebbe penalizzato anche i miei compagni, ho detto di no".
La maggioranza dei giudici ha confermato le perplessità della Peparini, decidendo di annullare la prova e di non farla andare in scena. Una scelta che la Celentano ha accettato, pur non rinunciando a replicare con fermezza alla collega.
"Tu sei la prima a fare queste cose! Sei un lupo travestito da pecora", ha ribattuto la maestra di danza classica, accusando la Peparini di ipocrisia. Secondo la Celentano, infatti, anche la collega avrebbe proposto in passato un guanto di sfida non equilibrato, basato su una coreografia di latinoamericano che avrebbe favorito il suo allievo a scapito dell'altro.