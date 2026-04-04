"Amici", Alessandra Celentano contro Veronica Peparini: "Sei un lupo travestito da pecora"

"È la sua ennesima carognata", ha sbottato Peparini, giudicando il guanto sbilanciato e quindi non equo. Una posizione condivisa anche da Alex, che ha spiegato di aver rifiutato la sfida non solo per sé, ma per tutelare l’intera squadra: "Se ci avessi rimesso solo io, sarebbe stato accettabile. Ma visto che avrebbe penalizzato anche i miei compagni, ho detto di no".