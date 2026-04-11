Stefano Corti: "Sono diventato padre a 21 anni e l’ho scoperto per caso"
La Iena, ospite a "Verissimo", ha raccontato il momento in cui ha conosciuto il figlio: “Quando l’ho guardato negli occhi ho capito che volevo esserci”
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L'inviato de "Le Iene" Stefano Corti ha raccontato a "Verissimo" le sue prime esperienze nei villaggi turistici dove ha conosciuto la mamma di Gabriele, suo primo figlio, e di come ha scoperto di essere diventato papà.
"È stata una notte meravigliosa, non neanche come raccontarla, era il 2007, non erano gli anni dei social, dopo quella notte non la rividi più", ha raccontato Stefano Corti a Silvia Toffanin.
"L'anno successivo, per una serie di coincidenze, tornai a lavorare dove l'avevo incontrata l'anno prima e mi arrivò una lettera dove lei mi comunicava che ero diventato papà di Gabriele", ha aggiunto il conduttore televisivo.
"All'inizio pensavo fosse uno scherzo - ha proseguito l'inviato de "Le Iene" - mandai un'e-mail alla mamma di Gabriele, mi rispose, da lì ci fu uno scambio di messaggi per un paio di mesi finché non mi decisi ad andare a vedere questo bambino se esisteva veramente". "In realtà sapevo che esisteva perché abbiamo iniziato a scambiarci messaggi importanti - ha aggiunto Corti - io chiedevo come stava, era diventata una presenza mentre ero lì a lavorare, quando il desiderio di vederlo di persona ha sopravvento, ho preso un aereo".
Stefano Corti ha poi raccontato a Silvia Toffanin l'emozione provata quando ha visto per la prima volta il figlio. "È una fotografia che porto dentro di me, quando l'ho guardato negli occhi ho capito che volevo esserci, avevo 21 anni, adesso lui ne compie 18, quindi sono passati tanti anni, è stato veramente un momento magico, quando l'ho preso in braccio per la prima volta ho capito che per lui ci sarei stato per tutta la vita".
Il conduttore ha poi raccontato il rapporto con la mamma del suo primo figlio. "Non ci siamo mai conosciuti veramente, abbiamo imparato a farlo negli anni successivi, quando non ci sono le fondamenta costruire una casa è complicato, ne abbiamo anche parlato di tentare un percorso insieme, però è complicato se non ti conosci".