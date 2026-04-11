Stefano Corti: "Sono diventato padre a 21 anni e l’ho scoperto per caso"

L'inviato de "Le Iene" Stefano Corti ha raccontato a "Verissimo" le sue prime esperienze nei villaggi turistici dove ha conosciuto la mamma di Gabriele, suo primo figlio, e di come ha scoperto di essere diventato papà.

"È stata una notte meravigliosa, non neanche come raccontarla, era il 2007, non erano gli anni dei social, dopo quella notte non la rividi più", ha raccontato Stefano Corti a Silvia Toffanin.

"L'anno successivo, per una serie di coincidenze, tornai a lavorare dove l'avevo incontrata l'anno prima e mi arrivò una lettera dove lei mi comunicava che ero diventato papà di Gabriele", ha aggiunto il conduttore televisivo.

"All'inizio pensavo fosse uno scherzo - ha proseguito l'inviato de "Le Iene" - mandai un'e-mail alla mamma di Gabriele, mi rispose, da lì ci fu uno scambio di messaggi per un paio di mesi finché non mi decisi ad andare a vedere questo bambino se esisteva veramente". "In realtà sapevo che esisteva perché abbiamo iniziato a scambiarci messaggi importanti - ha aggiunto Corti - io chiedevo come stava, era diventata una presenza mentre ero lì a lavorare, quando il desiderio di vederlo di persona ha sopravvento, ho preso un aereo".