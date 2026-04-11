Plasma: "Ho scoperto di avere un polipo alle corde vocali"
Il cantante, eliminato dal talent, racconta a "Verissimo" il problema scoperto proprio durante la partecipazione al programma
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Il cantante Plasma, eliminato durante la terza puntata della venticinquesima edizione di "Amici", ha raccontato a "Verissimo" la sua esperienza al talent show e il problema alle corde vocali scoperto proprio durante la partecipazione al programma. "Siamo stati coccolati, seguiti - ha raccontato Plasma a Silvia Toffanin - noi fin dall'inizio facciamo visite dal foniatra per vedere se le corde vocali sono a posto, non ci mettiamo in situazioni pericolose".
"Già dalla prima volta che ero andato, il foniatra mi aveva detto che avevo un polipo alle corde vocali - ha raccontato Plasma - non mi sarei messo a rischio nella competizione, però sicuramente era un limite molto importante. "Mio opererò, devo capire quando - ha aggiunto il cantante - la salute è al primo posto, posso continuare quello che sto facendo adesso senza mettermi a rischio".
Plasma ha poi raccontato come questo problema ha influito in certi aspetti della sua partecipazione al talent show. "Sicuramente è una cosa che mi ha limitato anche in certe cose tecniche - ha detto il rapper - io ho fatto del mio meglio e sono molto contento di tutto il percorso dall'inizio alla fine, con questo limite ho avuto modo di approfondire tanti aspetti della mia musica, come la scrittura".