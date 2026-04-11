Plasma: "Ho scoperto di avere un polipo alle corde vocali"

"Già dalla prima volta che ero andato, il foniatra mi aveva detto che avevo un polipo alle corde vocali - ha raccontato Plasma - non mi sarei messo a rischio nella competizione, però sicuramente era un limite molto importante. "Mio opererò, devo capire quando - ha aggiunto il cantante - la salute è al primo posto, posso continuare quello che sto facendo adesso senza mettermi a rischio".