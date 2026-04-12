Manuela Bianchi su Louis Dassilva: "Tutto è iniziato quando è entrato in casa mia per fare dei lavori"

"Era ed è un ragazzo bello e giovane, e mentre lavorava mi faceva dei complimenti e mi faceva notare che non ero trattata bene da parte di mio marito" confida. "Il primo bacio c'è stato il 4 febbraio 2023, poi qualcosa di più verso aprile e maggio. Dopo era diventata una relazione e la maggior parte delle volte, per vederci, io scendevo di casa prima di lui e lo aspettavo per dargli un bacio per le scale. Quando io ero sola invece, per un giorno o due, andavamo a fare un giro in moto o un picnic. Vivevamo nella speranza che nessuno si accorgesse di nulla" prosegue Manuela Bianchi.