Manuela Bianchi su Louis Dassilva: "Tutto è iniziato quando è entrato in casa mia per fare dei lavori"
A "Verissimo" la nuora di Pierina Paganelli: "Il primo bacio il 4 febbraio 2023"
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A “Verissimo” Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la 76enne riminese uccisa nel garage di casa, racconta quando è iniziata la relazione con Louis Dassilva, suo vicino di casa, ora indagato. "Tutto è iniziato quando è entrato in casa mia per fare dei lavori" dice a Silvia Toffanin.
"Era ed è un ragazzo bello e giovane, e mentre lavorava mi faceva dei complimenti e mi faceva notare che non ero trattata bene da parte di mio marito" confida. "Il primo bacio c'è stato il 4 febbraio 2023, poi qualcosa di più verso aprile e maggio. Dopo era diventata una relazione e la maggior parte delle volte, per vederci, io scendevo di casa prima di lui e lo aspettavo per dargli un bacio per le scale. Quando io ero sola invece, per un giorno o due, andavamo a fare un giro in moto o un picnic. Vivevamo nella speranza che nessuno si accorgesse di nulla" prosegue Manuela Bianchi.
"Io gli dicevo di dire la verità a sua moglie Valeria perché la situazione non mi stava bene, io non potevo e non volevo fare l'amante. Lui non ha mai parlato male di Valeria, mai di nessuno a dire il vero. Io l'amavo, sognavamo un futuro insieme e mi sentivo in colpa con Valeria a prescindere. Con mio marito avevo parlato, mi ero presa del tempo per riflettere" conclude Manuela Bianchi.