Raffaella Fico sulla rottura da Armando Izzo: "Un fulmine a ciel sereno ma lo rispetto"

"Quest'anno è stato un anno veramente intenso, ricco di amore ma anche di tanto dolore - prosegue Raffaella Fico palando del difficile momento in cui al quinto mese di gravidanza ha perso il suo bambino - Non ho ancora rielaborato il lutto, mi sveglio di notte, ho le mie problematiche". E sulla separazione del compagno aggiunge: "Non so cosa sia successo onestamente, non so cosa lo abbia destabilizzato. Credo che lui abbia avuto il bisogno di prendersi un momento per stare da solo, per riflettere. È chiaro che rispetto la sua scelta, insieme stavamo costruendo una famiglia. Credo che come me lui mi ami ancora".