Raffaella Fico sulla rottura da Armando Izzo: "Un fulmine a ciel sereno ma lo rispetto"
A "Verissimo" la showgirl parla della fine della relazione dal compagno: "Ha deciso di andare via e prendersi un momento per sé"
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Ospite a "Verissimo" Raffaella Fico parla della fine della storia d'amore con il compagno Armando Izzo. "Ha scelto di andare via e prendersi un momento per sé. È stata una cosa improvvisa, un fulmine a ciel sereno" ha raccontato la showgirl nel salotto di Silvia Toffanin.
"Quest'anno è stato un anno veramente intenso, ricco di amore ma anche di tanto dolore - prosegue Raffaella Fico palando del difficile momento in cui al quinto mese di gravidanza ha perso il suo bambino - Non ho ancora rielaborato il lutto, mi sveglio di notte, ho le mie problematiche". E sulla separazione del compagno aggiunge: "Non so cosa sia successo onestamente, non so cosa lo abbia destabilizzato. Credo che lui abbia avuto il bisogno di prendersi un momento per stare da solo, per riflettere. È chiaro che rispetto la sua scelta, insieme stavamo costruendo una famiglia. Credo che come me lui mi ami ancora".