Stefania Orlando: "A 18 anni sono stata molestata, oggi sono single e sto bene"

"Arrivai a Milano lui venne a prendermi alla stazione - ha proseguito la showgirl - mi portò a casa sua e lì mi sono accorta che non c'erano le altre ragazze e lui mi ha detto di non preoccuparmi che le aveva sistemate in altri posti".

La showgirl ha aggiunto altri dettagli all'episodio doloroso che l'ha segnata. "Vado a dormire e durante la notte mi sveglio perché lui si era infilato nel mio letto, mi aveva messo le mani dappertutto, nelle parti intime, io sono rimasta paralizzata, non ho avuto la prontezza di agire subito, dopo qualche secondo mi sono ritirata e gli ho detto 'ma che cosa stai facendo' con un filo di voce".