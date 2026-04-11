Stefania Orlando: "A 18 anni sono stata molestata, oggi sono single e sto bene"
La showgirl racconta a "Verissimo" il momento doloroso vissuto: “Per me la terapia è stata catartica, mi sono liberata del senso di colpa”
© Da video
Stefania Orlando ha raccontato a "Verissimo" un episodio accaduto quando aveva solo 18 anni e che l'ha profondamente segnata. "C'è stato un momento in cui ho pensato di non poter più essere felice o comunque serena - ha raccontato la showgirl a Silvia Toffanin - è un'esperienza veramente dura, brutta, che io sono riuscita a tirare fuori perché negli ultimi mesi ho sentito il bisogno di andare in terapia ed è venuto fuori un episodio successo tantissimi anni fa ma che comunque ha accompagnato sempre la mia vita e l'ha anche un po' segnata".
"È successo quando da poco avevo compiuto 18 anni - ha detto Stefania Orlando - in quel periodo facevo la modella, sfilate, servizi fotografici, showroom, in una di queste volte, un agente che trovava questi lavori mi disse: 'c'è un lavoro importante a Milano, vieni la sera prima perché la mattina ci dobbiamo svegliare presto, vi ospito io a casa', ero con altre ragazze, modelle".
"Arrivai a Milano lui venne a prendermi alla stazione - ha proseguito la showgirl - mi portò a casa sua e lì mi sono accorta che non c'erano le altre ragazze e lui mi ha detto di non preoccuparmi che le aveva sistemate in altri posti".
La showgirl ha aggiunto altri dettagli all'episodio doloroso che l'ha segnata. "Vado a dormire e durante la notte mi sveglio perché lui si era infilato nel mio letto, mi aveva messo le mani dappertutto, nelle parti intime, io sono rimasta paralizzata, non ho avuto la prontezza di agire subito, dopo qualche secondo mi sono ritirata e gli ho detto 'ma che cosa stai facendo' con un filo di voce".
"Mi sono sentita in colpa per essere rimasta lì - ha confidato - ho cominciato ad urlare 'lasciami, lasciami' e a quel punto lui mi ha detto 'sei proprio una cretina, tu non farai mai niente, ma guardati, chi ti credi di essere' ha lasciato la camera sbattendo la porta, lasciandomi in uno stato di tristezza. Mi sono incolpata di quello che è successo, non l'ho mai raccontato neanche ai miei genitori, mi stanno ascoltando adesso, avevo paura che mio padre si potesse arrabbiare".
Questo episodio ha cambiato il rapporto di Stefania Orlando con gli uomini. "Sono molto diffidente nei confronti del genere maschile perché magari non mi aspettavo quel tipo di violenza, di molestia, ma comunque ho sempre avuto paura di essere trattata male, tradita".
"Per me la terapia è stata catartica - ha poi spiegato - mi sono liberata di alcuni fantasmi e di questo senso di colpa che mi ha inseguito per tutti questi anni e adesso so che non era colpa mia, bisogna assolutamente denunciare e parlarne".
La showgirl ha poi parlato della sua attuale situazione sentimentale. "Io non cerco, quando sei single si sta bene, mi vorrei un po' godere un po' di singletudine, se l'amore arriva non bussa nemmeno ma punto molto ad un'estate 2026 da single", ha concluso Stefania Orlando.