Rimini, il cadavere di un'anziana trovato in un lago di sangue in un condominio

A Rimini il cadavere di una donna di 79 anni, Piera Paganelli, è stato trovato in un lago di sangue nell'atrio di una palazzina.

A scoprire il corpo è stato un condomino, che se l'è trovato di fronte davanti agli ascensori del condominio che fa parte del complesso di Ca' Acquabona in via del Ciclamino. Ha eseguito i rilievi la polizia scientifica: si pensa che possa trattarsi di un omicidio, ma al momento non si può escluere nessuna ipotesi secondo gli inquirenti.