Femminicidio a Castelfiorentino, anche un elicottero per le ricerche del marito

E' ancora caccia all'uomo per il femminicidio di Castelfiorentino (Firenze), i carabinieri stanno impiegando anche un elicottero per trovare Alfred Vefa, marito di Klodiana Vefa, la donna uccisa in strada non lontano dalla casa dove abitava.

L'uomo, muratore albanese, è irreperibile dal momento del delitto. La moglie, anche lei di nazionalità albanese, è stata ferita a morte con colpi di pistola intorno alle 19:45. L'arma non è stata ritrovata e non è da escludere che sia ancora in possesso del fuggitivo. Da quanto si apprende le ricerche sono estese a tutta la provincia di Firenze.