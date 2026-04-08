"Grande Fratello Vip", eliminata Ibiza Altea: due in nomination
La modella ha dovuto abbandonare la Casa nella puntata del 7 aprile, al televoto Marco Berry e Lucia Ilardo
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Nella puntata del 7 aprile di "Grande Fratello Vip" è arrivata la prima eliminazione di una concorrente di questa edizione. Dopo le uscite di Dario Cassini, Gionnyscandal e Giovanni CaIvario è Ibiza Altea a dover abbandonare definitivamente il gioco
Prima di lasciare la casa, Ibiza ha voluto condividere un pensiero sentito. "Oggi è il 7, il mio numero fortunato o sfortunato però sento di aver dato la mia visione in queste quattro settimane dove ho conosciuto tante belle persone che mi porto nel cuore", ha detto la modella che poco dopo ha potuto riabbracciare il figlio, Angel.
A seguire, spazio alle nomination che per questa settimana hanno previsto nuove regole di ingaggio: una donna e un uomo, quest'ultimo votato dalle inquiline della casa. Tra gli uomini il più votato è stato Marco Berry. Mentre tra le donne la più votata è Lucia Ilardo che ottiene cinque nomination, tre in più di Blu.