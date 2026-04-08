chi salvare?

"Grande Fratello Vip", eliminata Ibiza Altea: due in nomination

La modella ha dovuto abbandonare la Casa nella puntata del 7 aprile, al televoto Marco Berry e Lucia Ilardo

08 Apr 2026 - 01:08
© Da video

© Da video

Nella puntata del 7 aprile di "Grande Fratello Vip" è arrivata la prima eliminazione di una concorrente di questa edizione. Dopo le uscite di Dario Cassini, Gionnyscandal e Giovanni CaIvario è Ibiza Altea a dover abbandonare definitivamente il gioco

videovideo

Prima di lasciare la casa, Ibiza ha voluto condividere un pensiero sentito. "Oggi è il 7, il mio numero fortunato o sfortunato però sento di aver dato la mia visione in queste quattro settimane dove ho conosciuto tante belle persone che mi porto nel cuore", ha detto la modella che poco dopo ha potuto riabbracciare il figlio, Angel.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", esplode il "tanga gate": Renato beccato con l'intimo di Blu dopo la notte di passione con Lucia

"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro parla di Francesca Tocca: "È una super mamma" I Manzini: "Lui sarebbe perfetto me"

A seguire, spazio alle nomination che per questa settimana hanno previsto nuove regole di ingaggio: una donna e un uomo, quest'ultimo votato dalle inquiline della casa. Tra gli uomini il più votato è stato Marco Berry. Mentre tra le donne la più votata è Lucia Ilardo che ottiene cinque nomination, tre in più di Blu.

videovideo
grande fratello vip