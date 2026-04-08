"Grande Fratello Vip", eliminata Ibiza Altea: due in nomination

Prima di lasciare la casa, Ibiza ha voluto condividere un pensiero sentito. "Oggi è il 7, il mio numero fortunato o sfortunato però sento di aver dato la mia visione in queste quattro settimane dove ho conosciuto tante belle persone che mi porto nel cuore", ha detto la modella che poco dopo ha potuto riabbracciare il figlio, Angel.