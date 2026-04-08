"Grande Fratello Vip", Raimondo Todaro parla di Francesca Tocca: "È una super mamma" I Manzini: "Lui sarebbe perfetto me"
Durante la puntata del 7 aprile, il concorrente si emoziona e parla della mamma di sua figlia Jasmine
© Da video
La puntata del 7 aprile ha visto Raimondo Todaro in lacrime per la lontananza dalla figlia Jasmine.
Il ballerino ha anche parlato della sua separazione da Francesca Tocca e di quello che era il suo sogno. "Vengo da una famiglia per fortuna perfetta, mamma e papà dopo 44 anni sono un'unica persona e quindi il sogno della mia vita era che mia figlia potesse avere lo stesso tipo di vita mia perché è stata perfetta", ha spiegato Todaro.
"So che è super amata, ha una super mamma che fa per due - ha aggiunto il ballerino - quindi ci tengo a ringraziarla perché fa un grande lavoro, quando vedo mia figlia la vedo serena e questo mi fa stare un po' meglio".
"Non ho sensi di colpa perché so che abbiamo fatto il possibile sia io sia lei e questo mi dà comunque un certo senso di pace, la cosa brutta del Grande Fratello che fai troppe riflessioni che non fai nella vita di tutti i giorni, il lavoro che amo un po' mi porta via tanto tempo tanti pensieri, qui invece ci devi sbattere frontale ", ha detto Todaro.
La dichiarazione di Francesca Manzini - Nella casa Raimondo è finito al centro dei rumors anche per l'amicizia con Francesca Manzini. La comica ha ammesso che se il ballerino non fosse stato fidanzato si sarebbe dichiarata. "Ho il cuore innamorato perché quell'altro se n'è andato e sono chiusa", ha detto interpellata da Ilary. "Francesca ha un carattere troppo da amica e non la vedrei come compagna qualora fossi single", ha chiarito Raimondo.