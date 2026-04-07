IN PRIMA SERATA

"Grande Fratello Vip", una sorpresa per Raimondo Todaro e un confronto tutto al femminile: le anticipazioni della settima puntata

Il programma del nuovo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi, in programma martedì 7 aprile in prima serata su Canale 5

07 Apr 2026 - 12:28
© Da video

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Martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

In Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensione, insulti e inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto. La primavera, però, fa nascere anche nuovi interessi nella Casa: Renato Biancardi rapito da Adriana Volpe, Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry. Mentre Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini scoprono nuove affinità. Stasera saranno messi tutti alla prova.

Raimondo Todaro in lacrime: la mancanza della figlia mette a nudo le sue fragilità, ma stasera la sua Jasmine lo raggiungerà in Casa proprio per abbracciarlo. E ancora Raimondo Todaro al centro delle dinamiche della Casa, Francesca Manzini si sbottona: se non fosse stato fidanzato si sarebbe dichiarata a lui. Quali sono state le reazioni? 

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Esplode il "tanga gate". L'indumento regalato da Blu Barbara Prezia a Nicolò Brigante e Renato Biancardi: un gesto di goliardia per alcuni, una totale mancanza di rispetto per altri. Dopo una grande intesa notturna, è scontro aperto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, tra recriminazioni e accuse.

Una nuova eliminazione: chi tra Ibiza Altea, Marco Berry e Antonella Elia dovrà abbandonare definitivamente la Casa?

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