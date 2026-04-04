"Grande Fratello Vip", Raul Dumitras in lacrime per la sorpresa del padre: "Grazie per aver creduto in me"

"Perdonami se mi è mancato qualche abbraccio, qualche parola buona, però oggi sono il papà più orgoglioso e cercherò sempre di non farvi mancare nulla", dichiara Timoteo.

"Lo ringrazio per essere qui, è una sorpresa che mi serviva tanto perché non parlo molto dei problemi, sono sempre convinto di riuscire a superarli da solo. Con me non dovrà mai scusarsi perché ai miei occhi è una figura incredibilmente fantastica e lo ringrazio per aver creduto in me".