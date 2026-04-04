"Grande Fratello Vip", Raul Dumitras in lacrime per la sorpresa del padre: "Grazie per aver creduto in me"
Il concorrente si emoziona per un incontro particolarmente inaspettato
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La sesta puntata del "Grande Fratello Vip" riserva un momento particolarmente toccante per Raul Dumitras. Durante l'appuntamento in onda venerdì 3 aprile in prima serata su Canale 5, il concorrente è stato invitato nella Nuvola per rivivere la sua storia e condividere il forte legame con la sua famiglia e con il padre Timoteo. "Posso dire che non mi è mai mancato niente", aveva rivelato tra le lacrime, in Confessionale, ricordando i sacrifici dei genitori quando era bambino e i valori che oggi lo spingono a impegnarsi costantemente in ciò che fa.
"Mio papà ha una storia incredibile, è cresciuto in una famiglia con altri undici fratelli, in un altro Paese. E sicuramente è stata un'infanzia complicata", esordisce Raul, visibilmente emozionato, prima di riabbracciare il padre. Immagini e parole destinate a far commuovere tutti i concorrenti della Casa.
"Perdonami se mi è mancato qualche abbraccio, qualche parola buona, però oggi sono il papà più orgoglioso e cercherò sempre di non farvi mancare nulla", dichiara Timoteo.
"Lo ringrazio per essere qui, è una sorpresa che mi serviva tanto perché non parlo molto dei problemi, sono sempre convinto di riuscire a superarli da solo. Con me non dovrà mai scusarsi perché ai miei occhi è una figura incredibilmente fantastica e lo ringrazio per aver creduto in me".