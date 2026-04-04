"Grande Fratello Vip", nomination ad alta tensione fra le donne: "Ti do un ceffone" | Tre al televoto

Le donne vengono invitate in Mistery per le nomination palesi e qui si riaccende la tensione. La più votata è Antonella Elia, che non digerisce le critiche di Alessandra Mussolini e arriva a scontrarsi anche con Paola Caruso. "Io mi metto accanto a una persona a cui tutti danno addosso, perché mi viene istintivo", spiega Antonella Elia, riferendosi alla posizione presa precedentemente a difesa di Francesca Manzini. Quindi, prosegue: "Paola supera i limiti in ogni modo, è di un'aggressività inconcepibile".

Quando Paola accusa la showgirl di essere "viscida e schifosa", Antonella Elia sbotta: "Ti do un ceffone, non ti permettere".