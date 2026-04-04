"Grande Fratello Vip", nomination ad alta tensione fra le donne: "Ti do un ceffone" | Tre al televoto
Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare dall'eliminazione
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La sesta puntata del "Grande Fratello Vip" porta alla luce nuove tensioni destinate a rivedere gli equilibri della Casa e si conclude con tre concorrenti in nomination e a rischio eliminazione.
Nel corso dell'appuntamento in onda venerdì 3 aprile in prima serata su Canale 5, Raimondo Todaro viene premiato dal televoto che lo vedeva misurarsi con Ibiza Altea. E se la modella è la prima a finire automaticamente in nomination, il ballerino è chiamato a un'importante decisione: concedere l'immunità a tutti gli uomini, oppure a una sola donna.
La sua scelta ricade su Francesca Manzini, protagonista di un duro confronto con Paola Caruso.
Le donne vengono invitate in Mistery per le nomination palesi e qui si riaccende la tensione. La più votata è Antonella Elia, che non digerisce le critiche di Alessandra Mussolini e arriva a scontrarsi anche con Paola Caruso. "Io mi metto accanto a una persona a cui tutti danno addosso, perché mi viene istintivo", spiega Antonella Elia, riferendosi alla posizione presa precedentemente a difesa di Francesca Manzini. Quindi, prosegue: "Paola supera i limiti in ogni modo, è di un'aggressività inconcepibile".
Quando Paola accusa la showgirl di essere "viscida e schifosa", Antonella Elia sbotta: "Ti do un ceffone, non ti permettere".
Poco più tardi tocca anche agli uomini, con Raimondo Todaro chiamato a decidere chi deve votare nel segreto del Confessionale e chi in maniera palese. Nicolò e Raul nominano Marco, che risulterà il più votato. Renato e Raimondo si nominano a vicenda, mentre Marco nomina Nicolò.
Al televoto finiscono Antonella Elia, Marco Berry e Ibiza Altea. Chi si salverà dall'eliminazione definitiva in programma durante la prossima puntata?