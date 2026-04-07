"Grande Fratello Vip", Renato attacca Lucia: "Mi stai mettendo contro tutti"

"Io non sono andata a parlare con nessuno, sei tu che fai comunella. Sei andato da Ibiza a dire che io sono esagerata" ha risposto la ragazza. "Hai fatto una cosa che mi ha dato noia" aggiunge. Renato dal canto suo non comprende questo suo fastidio e, volendo provocarla, esclama: "Allora ti piaccio, se ti dà noia. Nel letto mi dici A e fuori fai Z".