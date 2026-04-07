"Grande Fratello Vip", Renato attacca Lucia: "Mi stai mettendo contro tutti"
Il concorrente del reality contro la ragazza: "Tu sei Santa Lucia e io sono il diavolo"
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Renato Biancardi discute in maniera animata con Lucia Ilardo riguardo alcuni episodi che li hanno indispettiti. "È la seconda volta che cerchi di mettermi contro tutti. Tu sei Santa Lucia e io sono il diavolo" accusa il concorrente.
"Io non sono andata a parlare con nessuno, sei tu che fai comunella. Sei andato da Ibiza a dire che io sono esagerata" ha risposto la ragazza. "Hai fatto una cosa che mi ha dato noia" aggiunge. Renato dal canto suo non comprende questo suo fastidio e, volendo provocarla, esclama: "Allora ti piaccio, se ti dà noia. Nel letto mi dici A e fuori fai Z".
"Non è così, ci sono cose che non mi piacciono. Non mi piace come ti comporti" ribatte la VIP. "Fai l'onesta, se io ti piaccio dimmi mi piaci" afferma, mettendo un punto alla conversazione Renato.