"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini: "Ho il cuore innamorato"
La concorrente del reality confida ai coinquilini: "Tre mesi intensi ma ormai è finita"
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Francesca Manzini racconta ai coinquilini di essere ancora sentimentalmente legata all'ultimo uomo con cui ha avuto una relazione. "Ho il cuore innamorato" confida la concorrente.
"Si tratta di una situazione finita mesi fa - prosegue Francesca Manzini - Sto ancora pensando, metabolizzando e purificandomi da questa storia". "E se si presentasse lui?" Chiede Adriana Volpe alla concorrente che risponde: "Impossibile". I coinquilini curiosi chiedono dettagli sull'uomo misterioso che ha conquistato il cuore dell'imitatrice. "Ha 58 anni, non ha i capelli biondi e non è moro, è più sale e pepe" confida la concorrente del reality.
Poi continua: "Una relazione durata tre mesi, quasi quattro, ma molto intensi. Io mi sono lasciata andare subito. Ci siamo conosciuti una sera a Roma, dopo una settimana abbiamo iniziato a frequentarci. Poi è dovuto partire e io non ho voluto ostacolare la sua carriera, quando ami lasci andare" ha detto ad Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. "Gli ho scritto prima di entrare nella Casa ma non ho avuto risposte. Ero stata zitta perché volevo mantenere il segreto ma dentro di me ancora ci penso" ha concluso Francesca Manzini.