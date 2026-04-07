"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini: "Ho il cuore innamorato"

Poi continua: "Una relazione durata tre mesi, quasi quattro, ma molto intensi. Io mi sono lasciata andare subito. Ci siamo conosciuti una sera a Roma, dopo una settimana abbiamo iniziato a frequentarci. Poi è dovuto partire e io non ho voluto ostacolare la sua carriera, quando ami lasci andare" ha detto ad Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. "Gli ho scritto prima di entrare nella Casa ma non ho avuto risposte. Ero stata zitta perché volevo mantenere il segreto ma dentro di me ancora ci penso" ha concluso Francesca Manzini.