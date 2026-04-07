"Grande Fratello Vip", esplode il "tanga gate": Renato beccato con l'intimo di Blu dopo la notte di passione con Lucia

"Ho trovato il gesto di Renato cafone e poco elegante", ha detto Lucia interpellata in diretta da Ilary. La concorrente ha ammesso di aver provato gelosia dopo che, fino a poche ore prima, lei e Renato erano rimasti abbracciati a letto. "Viviamo in una condizione dove manca intimità e se l'avessi voluto fare con malizia sicuramente non l'avrei fatto così", ha replicato Renato. Sul tema è intervenuta Selvaggia Lucarelli che da un lato ha "assolto" Blu definendo il gesto come una goliardata, dall'altro ha attaccato l'inquilino. "Ho trovato il comportamento squallido perché con Lucia condividete un'intimità di notte ma di giorno fai finta di niente e ti dà fastidio che parli della vostra storia", ha rimarcato l'opinionista.