"Grande Fratello Vip", esplode il "tanga gate": Renato beccato con l'intimo di Blu dopo la notte di passione con Lucia
Duro il commento di Selvaggia Lucarelli: "Comportamento squallido, condividi l'intimità ma di giorno fai finta che non esista"
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" l'amicizia speciale tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, suggellata da una notte di passione, rischia di finire su un binario morto per colpa di un tanga.
Come mostrato nel corso della puntata del 7 aprile, nei giorni scorsi Blu ha messo il suo tanga sotto la porta per Renato e Nicolò Brigante, indumento che i due hanno portato in giro in trionfo per tutta la Casa. Lo scherzo ha scatenato però l'irritazione di Lucia che non ha esitato a definire il gesto "squallido" trovando una sponda in Alessandra Mussolini. Il "tanga gate" è subito diventato terreno di scontro nella Casa che si è spaccata tra chi ha condannato senza mezzi termini e chi, al contrario, ha invitato a sdrammatizzare: tra tutte Blu protagonista di un duro botta e risposta in giardino con Ibiza.
"Ho trovato il gesto di Renato cafone e poco elegante", ha detto Lucia interpellata in diretta da Ilary. La concorrente ha ammesso di aver provato gelosia dopo che, fino a poche ore prima, lei e Renato erano rimasti abbracciati a letto. "Viviamo in una condizione dove manca intimità e se l'avessi voluto fare con malizia sicuramente non l'avrei fatto così", ha replicato Renato. Sul tema è intervenuta Selvaggia Lucarelli che da un lato ha "assolto" Blu definendo il gesto come una goliardata, dall'altro ha attaccato l'inquilino. "Ho trovato il comportamento squallido perché con Lucia condividete un'intimità di notte ma di giorno fai finta di niente e ti dà fastidio che parli della vostra storia", ha rimarcato l'opinionista.