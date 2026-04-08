"Grande Fratello Vip", Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: "Mi fai pena"
Durante la puntata del 7 aprile le due concorrenti litigano, interviene Selvaggia Lucarelli che rincara la dose: "Sei una manipolatrice"
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Durante la puntata del "Grande Fratello Vip" in onda martedì 7 aprile in prima serata su Canale 5, Alessandra Mussolini e Antonella Elia hanno litigato duramente. All'inizio della trasmissione, le due concorrenti sono state chiamate in disparte da Ilary Blasi per un faccia a faccia, insieme a Paola Caruso e Francesca Manzini, alla luce della tensione degli ultimi giorni. In particolare Alessandra Mussolini ha imitato la showgirl che, indispettita dal comportamento della concorrente, ha ripetuto più volte: "Mi fai pena".
"Pensavo che essendo coetanee, ci fosse un'empatia più profonda, che andava al di là del gioco e dello scagliarsi contro chi pensi che non sia dalla tua parte, invece mi sono resa conto che qui è solo il gioco che esiste e non c'è empatia, comprensione o accoglienza, mi si è scagliata addosso, io credevo in lei ed ero affezionata a lei, per me è stata una delusione", ha spiegato Elia.
"C'è stato un atteggiamento estremamente indisponente, violento, nei confronti miei, di Paola e di Lucia" ha risposto Alessandra Mussolini che poi ha imitato la showgirl, aggiungendo: "Un muro è più empatico di lei, finta, falsa e bugiarda, piange per finta".
"Sei patetica, tu mi fai pena, hai beccato anche un applauso non so come facciano ad applaudirti" ha replicato Antonella Elia che ha aggiunto: "Trovo che sia assolutamente squallida, evidentemente fa ridere mentre fa la mia imitazione, io ribadisco che è una gran buffona".
È intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha rincarato la dose: "Mi ha dato fastidio questa sceneggiata di Alessandra Mussolini, devo dire la verità". L'opinionista ha aggiunto rivolgendosi alla ex politica: "Antonella è stata molto brava a trattenersi, sei stata molto fastidiosa, sei molto abile e molto brava, sei una grandissima manipolatrice, sei bravissima a mettere tutti contro tutti".