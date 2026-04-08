"Grande Fratello Vip", Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: "Mi fai pena"

"C'è stato un atteggiamento estremamente indisponente, violento, nei confronti miei, di Paola e di Lucia" ha risposto Alessandra Mussolini che poi ha imitato la showgirl, aggiungendo: "Un muro è più empatico di lei, finta, falsa e bugiarda, piange per finta".

"Sei patetica, tu mi fai pena, hai beccato anche un applauso non so come facciano ad applaudirti" ha replicato Antonella Elia che ha aggiunto: "Trovo che sia assolutamente squallida, evidentemente fa ridere mentre fa la mia imitazione, io ribadisco che è una gran buffona".