"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini: "Mi manca Raimondo Todaro"

Al "Grande Fratello Vip" tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro c'è sempre più intesa. I due hanno confermato la loro "amicizia speciale" nata nella Casa: negli ultimi giorni, infatti, tra i due è nato un feeling che non è passato inosservato all'occhio attento delle telecamere: tuttavia, nel corso dell'appuntamento del 30 marzo, a rompere l'equilibrio che si era creato tra i due è stato proprio il "Grande Fratello" che ha deciso di mandare i nominati della puntata, Raimondo e Ibiza, in un monolocale lontano dagli altri inquilini. Un duro colpo per Francesca Manzini che, subito dopo la puntata, ha avuto un momento di sconforto.