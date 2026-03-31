"Grande Fratello Vip", Francesca Manzini: "Mi manca Raimondo Todaro"
La concorrente ha un momento di sconforto subito dopo la puntata: l'ex ballerino, in nomination, è stato trasferito nel "monolocale"
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Al "Grande Fratello Vip" tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro c'è sempre più intesa. I due hanno confermato la loro "amicizia speciale" nata nella Casa: negli ultimi giorni, infatti, tra i due è nato un feeling che non è passato inosservato all'occhio attento delle telecamere: tuttavia, nel corso dell'appuntamento del 30 marzo, a rompere l'equilibrio che si era creato tra i due è stato proprio il "Grande Fratello" che ha deciso di mandare i nominati della puntata, Raimondo e Ibiza, in un monolocale lontano dagli altri inquilini. Un duro colpo per Francesca Manzini che, subito dopo la puntata, ha avuto un momento di sconforto.
rancesca sente la mancanza di Raimondo
F La concorrente, nella notte, ha deciso di raggiungere il monolocale, cercando di chiamare Todaro, ma senza ricevere risposta. Un momento difficile che ha fatto crollare in un pianto di sfogo Manzini, consolata da Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. Francesca, tra le lacrime, ammette di sentirsi sola e di non avere nessuno su cui contare in quel momento.
Non solo: Manzini teme di essere apparsa durante la puntata diversa finendo al centro di una situazione più grande di lei. La comica ripensa al rapporto con Raimondo, alla complicità costruita, qualcosa che per lei era raro e difficile da trovare. Il fatto che lui non le abbia risposto rende tutto ancora più difficile da accettare. Nonostante questo però, l'inquilina non sembra riuscire ad accettare la nuova situazione: ora, da sola, avrà tempo di pensare al suo rapporto con Raimondo.