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"Grande Fratello Vip", il racconto della quinta puntata in diretta

30 Mar 2026 - 21:35
© Da video

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Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5 va in onda la quinta puntata del "Grande Fratello VIP". In questa diretta tutto quello che succede nella trasmissione condotta da Ilary Blasi affiancata dalle due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Casara Buonamici. 

Tensioni al femminile

 Nella Casa, le tensioni non si placano: continuano gli scontri tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Ibiza Altea viene messa sotto accusa per i commenti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia e Antonella Elia non perdona...

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Il rapporto tra Raimondo e Francesca: solo amicizia?

 Si nota una complicità crescente tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro: tra i due c'è solo una bella amicizia oppure sta nascendo una passione? Sorprese per due VIP. Due mamme riceveranno delle emozionanti sorprese: Adriana riabbraccerà la piccola Giselle, mentre Alessandra rivedrà i suoi tre figli. 

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Chi dovrà abbandonare il gioco?

 Prevista per stasera una nuova eliminazione. I VIP in Nomination sono: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Chi dovrà abbandonare il gioco? E chi andrà a vivere in isolamento?  

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