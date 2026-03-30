"Grande Fratello Vip", il racconto della quinta puntata in diretta
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Lunedì 30 marzo, in prima serata su Canale 5 va in onda la quinta puntata del "Grande Fratello VIP". In questa diretta tutto quello che succede nella trasmissione condotta da Ilary Blasi affiancata dalle due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Casara Buonamici.
Tensioni al femminile
Nella Casa, le tensioni non si placano: continuano gli scontri tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Ibiza Altea viene messa sotto accusa per i commenti offensivi nei confronti di Blu Barbara Prezia e Antonella Elia non perdona...
Il rapporto tra Raimondo e Francesca: solo amicizia?
Si nota una complicità crescente tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro: tra i due c'è solo una bella amicizia oppure sta nascendo una passione? Sorprese per due VIP. Due mamme riceveranno delle emozionanti sorprese: Adriana riabbraccerà la piccola Giselle, mentre Alessandra rivedrà i suoi tre figli.
Chi dovrà abbandonare il gioco?
Prevista per stasera una nuova eliminazione. I VIP in Nomination sono: Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Giovanni Calvario, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Chi dovrà abbandonare il gioco? E chi andrà a vivere in isolamento?