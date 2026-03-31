"Grande Fratello Vip", sorpresa per Adriana Volpe: l’incontro commovente con la figlia Gisele

Ripercorrendo la sua esperienza nella Casa, Adriana sottolinea il valore personale di questo percorso: "Per me questo è un Grande Fratello speciale perché ho la possibilità di riscrivere la mia vita". Un cammino che si intreccia profondamente con il legame con la figlia, descritto con orgoglio e tenerezza: "Siamo una la forza dell’altra. Ho sempre cercato di essere una mamma presente, capace di sostenere tutto e di trovare il lato positivo anche nelle difficoltà. Vederla crescere così determinata mi rende orgogliosissima".