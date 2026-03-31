"Grande Fratello Vip", sorpresa per Adriana Volpe: l’incontro commovente con la figlia Gisele
Il ricongiungimento arriva in camera da letto, dove la conduttrice ritrova alcuni oggetti legati all’infanzia della ragazza
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Momento di forte emozione per Adriana Volpe nella puntata del 30 marzo del "Grande Fratello Vip", quando riceve una sorpresa inaspettata: l’arrivo della figlia Gisele.
Prima dell’incontro, la concorrente viene accompagnata nella Mystery Room, dove si lascia andare a un racconto intimo e commosso: "Ci sono le telecamere, vorrei che tutti mi vedessero forte. Gisele mi manca tantissimo, prima di andare via le ho detto che sarei stata a quindici minuti di distanza e che abbiamo lo stesso cielo".
Ripercorrendo la sua esperienza nella Casa, Adriana sottolinea il valore personale di questo percorso: "Per me questo è un Grande Fratello speciale perché ho la possibilità di riscrivere la mia vita". Un cammino che si intreccia profondamente con il legame con la figlia, descritto con orgoglio e tenerezza: "Siamo una la forza dell’altra. Ho sempre cercato di essere una mamma presente, capace di sostenere tutto e di trovare il lato positivo anche nelle difficoltà. Vederla crescere così determinata mi rende orgogliosissima".
Nel tentativo di accorciare la distanza, la concorrente racconta anche un piccolo gesto simbolico, ovvero l’idea di una torta al cioccolato pensata come carezza a distanza: "Ho immaginato che una ricetta potesse arrivarle come un segno d’affetto, se qualcuno fosse riuscito a prepararla proprio come la faccio io".
Il momento culminante arriva in camera da letto, dove Adriana ritrova alcuni oggetti legati all’infanzia della figlia: un cuscino e due orsetti di peluche. È qui che avviene l’incontro tanto atteso: Gisele le corre incontro e la abbraccia, lasciandosi andare a parole piene di affetto. "Mi manca tutto di te. Ti amo tantissimo, ti penso sempre, siamo molto orgogliosi", le dice. "Per me sei anche un’amica, mamma. E se piangi, non smettiamo di esserlo: anzi, lo siamo ancora di più".