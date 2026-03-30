"Grande Fratello Vip", Ibiza contro Adriana: "Gioisci quando agli altri le cose vanno male"
Le due concorrenti aprono una nuova discussione dopo il gioco del tè
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" scoppia una lite tra Ibiza Altea e Adriana Volpe. La modella si è sentita profondamente delusa da Adriana dopo che, durante il gioco delle tisane avvelenate, la presentatrice ha fatto il suo nome. Parlando dell'accaduto, Ibiza ha ammesso di aver trovato Adriana incoerente, dal momento che nella Casa era una delle persone con la quale si è confidata di più.
"Preferisco parlare in faccia. Non faccio la finta amica per due settimane, per poi fare il tuo nome. Io con te mi sono esposta e mi hai dato la carta in Mistery, per me non sei stata coerente. Per me questa è stata falsità. Tu gioisci delle cose degli altri quando stanno male" ha detto Ibiza nel confronto con Adriana.
Dopo l'attacco, Adriana Volpe si è sfogata con le sue amiche e ha fatto notare che da ore prova ad avvicinarsi ad Ibiza per fare pace senza successo.