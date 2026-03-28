CHI SALVARE?

"Grande Fratello Vip", le nomination della quarta puntata

Otto concorrenti a rischio eliminazione: sarà il pubblico da Casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare

28 Mar 2026 - 01:40
© Da video

© Da video

La quarta puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination che vedono otto concorrenti a rischio eliminazione. Durante l'appuntamento in onda venerdì 27 marzo, Alessandra Mussolini ottiene l'immunità grazie al precedente televoto che la vedeva confrontarsi con Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry.
La concorrente è chiamata a decidere chi mandare in nomination e la sua scelta ricade su Marco Berry.

videovideo

Poco più tardi, Ilary Blasi annuncia le modalità del televoto della serata: uomini e donne verranno divisi e potranno votarsi solo tra di loro.
Nel gruppo degli uomini, Giovanni Calvario riceve cinque nomination e finisce al televoto insieme a Raul Dumitras.
Le donne vengono invece richiamate in Mistery, dove a spartirsi i voti sono Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Antonella Elia.

I concorrenti in nomination sono: Marco Berry, Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Antonella Elia. Ora sarà il pubblico da Casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", Paola Caruso e i sensi di colpa verso il figlio: "Non sono riuscita a dargli una famiglia"

GionnyScandal abbandona il "Grande Fratello Vip": "Quando ho visto Clara il mio cuore non ci ha pensato un secondo"

grande fratello vip

Sullo stesso tema