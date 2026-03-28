"Grande Fratello Vip", le nomination della quarta puntata

Poco più tardi, Ilary Blasi annuncia le modalità del televoto della serata: uomini e donne verranno divisi e potranno votarsi solo tra di loro.

Nel gruppo degli uomini, Giovanni Calvario riceve cinque nomination e finisce al televoto insieme a Raul Dumitras.

Le donne vengono invece richiamate in Mistery, dove a spartirsi i voti sono Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Antonella Elia.



I concorrenti in nomination sono: Marco Berry, Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Antonella Elia. Ora sarà il pubblico da Casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.