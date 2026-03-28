"Grande Fratello Vip", le nomination della quarta puntata
Otto concorrenti a rischio eliminazione: sarà il pubblico da Casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare
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La quarta puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination che vedono otto concorrenti a rischio eliminazione. Durante l'appuntamento in onda venerdì 27 marzo, Alessandra Mussolini ottiene l'immunità grazie al precedente televoto che la vedeva confrontarsi con Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry.
La concorrente è chiamata a decidere chi mandare in nomination e la sua scelta ricade su Marco Berry.
Poco più tardi, Ilary Blasi annuncia le modalità del televoto della serata: uomini e donne verranno divisi e potranno votarsi solo tra di loro.
Nel gruppo degli uomini, Giovanni Calvario riceve cinque nomination e finisce al televoto insieme a Raul Dumitras.
Le donne vengono invece richiamate in Mistery, dove a spartirsi i voti sono Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Antonella Elia.
I concorrenti in nomination sono: Marco Berry, Giovanni Calvario, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Antonella Elia. Ora sarà il pubblico da Casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.