GionnyScandal abbandona il "Grande Fratello Vip": "Quando ho visto Clara il mio cuore non ci ha pensato un secondo"
Dopo giorni di crisi, il cantante riceve il supporto della fidanzata prima di arrivare a una decisione definitiva
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La quarta puntata del "Grande Fratello Vip" mette GionnyScandal di fronte a una scelta difficile: continuare il reality o uscire dalla Casa dopo la crisi delle ultime ore.
Come raccontato ad alcuni concorrenti del reality, il cantante è nato in Basilicata nel 1991 ed è stato adottato quando era ancora piccolo. Dopo aver perso entrambi i genitori adottivi, prima il padre e successivamente la madre, GionnyScandal è cresciuto con la nonna, finché anche lei è venuta a mancare. Il rapper ha anche rivelato di aver ritrovato i genitori biologici nel 2023, grazie al supporto della trasmissione "Le Iene", ma dopo un primo approccio particolarmente positivo, i rapporti si sono raffreddati.
"Non ho fatto neanche in tempo ad affezionarmi", ha raccontato il concorrente del "Grande Fratello Vip" a Ilary Blasi, spiegando di aver sentito il padre solo per un breve periodo, fino a una richiesta inaspettata.
Nelle ultime ore, GionnyScandal ha condiviso più volte la nostalgia per il suo gatto e per la fidanzata Clara. Proprio quest'ultima, di fronte al momento di difficoltà del ragazzo, ha deciso di varcare la Porta Rossa per mostrare tutto il suo supporto. "Io sono qua per te, altrimenti non l'avrei mai fatto. Voglio farti capire che va tutto bene e che stiamo tutti bene. Non devi preoccuparti, devi andare avanti, devi resistere, anche perché hai superato cose molto più dure di questa. Io sarò qui ad aspettarti".
Un incontro tanto intenso quanto breve, che mette il concorrente di fronte a una scelta cruciale. Lasciare definitivamente il reality, oppure continuare l'esperienza nella Casa.
"Io vorrei viverla, ma oltre a Clara ci sono tante cose che succedono e che non si possono spiegare", commenta GionnyScandal, prima di ricevere il supporto di Alessandra Mussolini e Marco Berry. Entrambi lo invitano a non mollare, ma anche a seguire il suo istinto.
"Il mio cuore appena ha visto Clara non ci ha pensato un secondo, vado con lei. Ma tra un mese e mezzo l'altra metà la do a loro, perché è grazie a loro se ho sorriso qua dentro", dichiara, rivolgendosi alle persone che ha conosciuto nella Casa.
Dopo l'eliminazione di Dario Cassini durante la scorsa puntata, GionnyScandal è dunque il secondo concorrente a lasciare la Casa.