GionnyScandal abbandona il "Grande Fratello Vip": "Quando ho visto Clara il mio cuore non ci ha pensato un secondo"

Nelle ultime ore, GionnyScandal ha condiviso più volte la nostalgia per il suo gatto e per la fidanzata Clara. Proprio quest'ultima, di fronte al momento di difficoltà del ragazzo, ha deciso di varcare la Porta Rossa per mostrare tutto il suo supporto. "Io sono qua per te, altrimenti non l'avrei mai fatto. Voglio farti capire che va tutto bene e che stiamo tutti bene. Non devi preoccuparti, devi andare avanti, devi resistere, anche perché hai superato cose molto più dure di questa. Io sarò qui ad aspettarti".



Un incontro tanto intenso quanto breve, che mette il concorrente di fronte a una scelta cruciale. Lasciare definitivamente il reality, oppure continuare l'esperienza nella Casa.

"Io vorrei viverla, ma oltre a Clara ci sono tante cose che succedono e che non si possono spiegare", commenta GionnyScandal, prima di ricevere il supporto di Alessandra Mussolini e Marco Berry. Entrambi lo invitano a non mollare, ma anche a seguire il suo istinto.