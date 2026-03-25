"Grande Fratello Vip", chi è stato eliminato e le nomination della terza puntata

"Forse già prima del caso delle pillole, noto al pubblico solo stasera, le persone a casa pensavano che io dovessi andare via. Per quanto intorno a me ci fosse un apprezzamento" prosegue Dario Cassini. E aggiunge: "Io non sono uno stratega o un disonesto, potete chiedere al medico, per lo scherzo delle pillole oggi avevo 165 di pressione. Spero che con questo abbiamo fatto pace. Quello che mi dispiace è lasciare qualcuno di loro visto che ora saranno in balia del farro e del tufo" scherza.