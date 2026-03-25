"Grande Fratello Vip", chi è stato eliminato e le nomination della terza puntata
Il pubblico da casa, attraverso il televoto, ha deciso che a dover lasciare la Casa è Dario Cassini
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La terza puntata del "Grande Fratello Vip" in onda martedì 24 marzo in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Dario Cassini, il primo eliminato della Casa. Dopo il caso delle pillole - gate in cui è stata coinvolta anche Antonella Elia, il concorrente commenta: "Non me l'aspettavo".
"Forse già prima del caso delle pillole, noto al pubblico solo stasera, le persone a casa pensavano che io dovessi andare via. Per quanto intorno a me ci fosse un apprezzamento" prosegue Dario Cassini. E aggiunge: "Io non sono uno stratega o un disonesto, potete chiedere al medico, per lo scherzo delle pillole oggi avevo 165 di pressione. Spero che con questo abbiamo fatto pace. Quello che mi dispiace è lasciare qualcuno di loro visto che ora saranno in balia del farro e del tufo" scherza.
Dopo il saluto ai concorrenti è il momento delle nomination. Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini sono i più votati del "Club Economy", formato anche da Ibiza Altea, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e GionnyScandal. Poi è la volta del "Gold Club". In nomination finiscono: Marco Berry, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Il più votato dal pubblico sarà immune.