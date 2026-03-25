"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe invoca il vibratore per Alessandra Mussolini: "Non ti permettere"

Dopo le nomination che hanno un po' cambiato gli equilibri della casa sono nate le prime tensioni tra i vips, in particolare tra Antonella Elia e Dario Cassini. Tutto si scatena quando Antonella decide di fare uno scherzo a Dario nascondendogli la valigia. L'accusa da parte di Dario è che oltre alla valigia la coinquilina le abbia anche nascosto, di proposito, alcuni suoi medicinali. Alcuni però nella casa credono che il pillole - gate sia stato inscenato da Dario e che lo stesso abbia nascosto le sue pillole da solo. "Hai cambiato la tua versione 46 volte nell'arco della serata" lo ha accusato Giovanni schierandosi a favore di Antonella.