"Grande Fratello Vip", Adriana Volpe invoca il vibratore per Alessandra Mussolini: "Non ti permettere"
Durante la terza puntata del reality, i coinquilini della casa si confrontano sulle discussioni che hanno al centro delle pillole
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La terza puntata del "Grande Fratello Vip" si apre con al centro due discussioni sulle pillole: una tra Antonella Elia e Dario Cassini, l'altra tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.
Dopo le nomination che hanno un po' cambiato gli equilibri della casa sono nate le prime tensioni tra i vips, in particolare tra Antonella Elia e Dario Cassini. Tutto si scatena quando Antonella decide di fare uno scherzo a Dario nascondendogli la valigia. L'accusa da parte di Dario è che oltre alla valigia la coinquilina le abbia anche nascosto, di proposito, alcuni suoi medicinali. Alcuni però nella casa credono che il pillole - gate sia stato inscenato da Dario e che lo stesso abbia nascosto le sue pillole da solo. "Hai cambiato la tua versione 46 volte nell'arco della serata" lo ha accusato Giovanni schierandosi a favore di Antonella.
Tutt'altra storia quella tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe che chiamate nella stanza della nuvola vengono invitate a chiarirsi da Ilary Blasi. Ogni mattina alle 8 il "Grande Fratello Vip" sveglia sussurrando Alessandra Mussolini per prendere dei farmaci. La conduttrice sostiene che dopo quel "sussurro" lei non riesca più a dormire e propone una soluzione. "La mia idea è quella di chiedere una vibrazione così da evitare rumori fastidiosi" dice ad Alessandra che nel frattempo va su tutte le furie: "Che cosa stai insinuando? Che ho bisogno di un vibratore? Non ti permettere!". "Forse di quello avresti bisogno ma questa è un'altra storia" insinua Adriana Volpe. Sulla vicenda arriva puntuale il commento dell'opinionista Selvaggia Lucarelli: "Queste sono battute sessiste". "Abbiamo tutta la puntata per trovare un'alternativa, pensiamoci" chiude Ilary Blasi smorzando gli animi.