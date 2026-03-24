Chi è Pietro Delle Piane: dall'amore alla separazione con Antonella Elia

Pietro Delle Piane, nome d’arte di Pietro Le Piane, è un attore e doppiatore italiano. Negli ultimi anni è stato spesso in televisione e sulle pagine della cronaca rosa per essere il compagno di Antonella Elia: nato a Cosenza il 21 maggio 1974, è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro. La sua carriera da attore inizia nel 2001 quando si trasferisce a Roma per frequentare la scuola di recitazione e dizione di Fioretta Mari: da lì inizia la sua carriera in teatro, ma con gli anni si sposta verso il mondo delle fiction. Tra le più note a cui ha preso parte ci sono: "Distretto di Polizia", "Carabinieri 7", "Un Posto al Sole" e "Il Commissario Montalbano". La sua esperienza è proseguita anche sul grande schermo, recitando in film come: "Il ragazzo della Giudecca", "La moglie del sarto", "Calibro 9", "Rapiscimi". La vera popolarità però la ottiene grazie alla sua partecipazione a "Temptation Island", in cui si presenta insieme alla compagna Antonella Elia. Il loro viaggio nei sentimenti è burrascoso e termina con una rottura: la showgirl, infatti, decide di lasciarlo al falò di confronto. Più avanti, però, l'attore riuscirà a riconquistarla: i due, a quel punto, attraversano una fase altalenante della loro relazione per diversi anni, fino alla rottura (apparentemente definitiva) avvenuta nei mesi scorsi.