Chi è Pietro Delle Piane: dall'amore alla separazione con Antonella Elia
Chi è l'attore con cui è stato Antonella Elia: il loro incontro, "Temptation Island" e i tira e molla
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Al "Grande Fratello Vip" arriva Pietro Delle Piane. L'ex compagno di Antonella Elia è stato al centro del dibattito della scorsa puntata del programma condotto da Ilary Blasi: il motivo? La sua presunta amicizia con Adriana Volpe. Una sinergia che non è andata giù ad Antonella che, pur avendo dichiarato di aver lasciato l'attore lo scorso autunno, non ha apprezzato lo scambio di like e di "In bocca al lupo" dell'ex a quella che considera una sua rivale nel gioco e nella vita.
Chi è Pietro Delle Piane?
Pietro Delle Piane, nome d’arte di Pietro Le Piane, è un attore e doppiatore italiano. Negli ultimi anni è stato spesso in televisione e sulle pagine della cronaca rosa per essere il compagno di Antonella Elia: nato a Cosenza il 21 maggio 1974, è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro. La sua carriera da attore inizia nel 2001 quando si trasferisce a Roma per frequentare la scuola di recitazione e dizione di Fioretta Mari: da lì inizia la sua carriera in teatro, ma con gli anni si sposta verso il mondo delle fiction. Tra le più note a cui ha preso parte ci sono: "Distretto di Polizia", "Carabinieri 7", "Un Posto al Sole" e "Il Commissario Montalbano". La sua esperienza è proseguita anche sul grande schermo, recitando in film come: "Il ragazzo della Giudecca", "La moglie del sarto", "Calibro 9", "Rapiscimi". La vera popolarità però la ottiene grazie alla sua partecipazione a "Temptation Island", in cui si presenta insieme alla compagna Antonella Elia. Il loro viaggio nei sentimenti è burrascoso e termina con una rottura: la showgirl, infatti, decide di lasciarlo al falò di confronto. Più avanti, però, l'attore riuscirà a riconquistarla: i due, a quel punto, attraversano una fase altalenante della loro relazione per diversi anni, fino alla rottura (apparentemente definitiva) avvenuta nei mesi scorsi.
La storia di Pietro Delle Piane e Antonella Elia
Insieme dal 2019, Pietro e Antonella hanno vissuto diversi momenti di crisi nel corso degli anni. Dopo "Temptation Island", come detto, la coppia che sembrava scoppiata è riuscita a ritrovarsi fino alla scorsa estate. La coppia, infatti, sembrava pronta alle nozze ma qualcosa si è incrinato. Se fino a poco tempo fa, a "Verissimo" la stessa Elia aveva affermato: "Pietro è diventato fondamentale per me, è una parte di me. Non potrei vivere senza di lui", nel corso dell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip", Antonella ha usato parole poco dolci per il suo ex. Elia, infatti, ha definito "Poco sincero" Pietro, senza però scendere ulteriormente nei dettagli: da quanto emerso, però, Elia sembra aver sofferto e star soffrendo ancora molto per la fine della loro storia. L'incontro previsto nella terza puntata del "Grande Fratello Vip" sarà utile a farle cambiare idea?.