Raimondo Todaro – Ballerino e coreografo classe 1987, è stato per anni maestro di “Ballando con le stelle”. Poi è passato ad “Amici” dove si è affermato come professore di latino americano, dal 2021 al 2024. La sua vita sentimentale è legata alla ballerina Francesca Tocca, da cui è nata una figlia, Jasmine, nel 2013. La loro storia ha avuto diversi momenti di crisi, fino alla separazione confermata negli studi di “Verissimo” nel 2025. Nello stesso periodo, ha dovuto affrontare una serie di interventi per rimuovere diversi tumori maligni.