"Grande Fratello Vip", da Paola Caruso ad Antonella Elia: il cast ufficiale
Ecco tutti i concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione condotta da Ilary Blasi
La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è pronta a partire. Condotto da Ilary Blasi, il programma tornerà in onda martedì 17 marzo: ad affiancare la presentatrice ci saranno in studio, nelle vesti di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tramite i canali social del reality, è stato svelato anche il cast di questa nuova stagione. Scopriamo chi sono i concorrenti che abiteranno nella Casa nelle prossime settimane.
Lucia Ilardo – Volto di “Temptation Island” nell’ultima edizione del programma, aveva fatto discutere per la sua relazione, poi interrotta, con l’ormai ex fidanzato Rosario, a cui era stato anche proposto di salire sul trono di “Uomini e Donne”. A causare la fine della loro relazione l’incontro tra Lucia e uno dei tentatori, dopo il termine del programma. Nonostante alcuni tentativi di riavvicinamento, i due si sono separati definitivamente. Lucia troverà l’amore nella Casa?
Ibiza Altea – Modella italo-americana classe 1999, vive a Milano. Nata negli Stati Uniti, si è trasferita in Italia diplomandosi all'Istituto Aeronautico San Filippo Neri di Vicenza. Poi ha iniziato a lavorare nel mondo della moda iniziando a lavorare per diversi brand. Nel 2020, a seguito di un incidente stradale, ha perso il compagno Davide Pilotto da cui ha avuto un figlio, Angel Gabriel.
Francesca Manzini – Imitatrice, conduttrice radiofonica e personaggio televisivo, si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alle sue imitazioni. Da Mara Venier a Simona Ventura, passando per Sabrina Ferilli, Asia Argento e, ovviamente, Ilary Blasi. Il suo debutto in televisione risale al 2009: ha partecipato a programmi come “Grand Hotel Chiambretti”, “Amici Celebrities” come concorrente e ha condotto diverse edizioni di “Striscia la notizia”. Nell’ultimo anno è stata tra le opinioniste di “Dentro la notizia”, il programma di informazione pomeridiana di Gianluigi Nuzzi su Canale 5.
Raimondo Todaro – Ballerino e coreografo classe 1987, è stato per anni maestro di “Ballando con le stelle”. Poi è passato ad “Amici” dove si è affermato come professore di latino americano, dal 2021 al 2024. La sua vita sentimentale è legata alla ballerina Francesca Tocca, da cui è nata una figlia, Jasmine, nel 2013. La loro storia ha avuto diversi momenti di crisi, fino alla separazione confermata negli studi di “Verissimo” nel 2025. Nello stesso periodo, ha dovuto affrontare una serie di interventi per rimuovere diversi tumori maligni.
Giovanni Calvario – Imprenditore, creativo e personaggio televisivo, si autodefinisce “mecenate, poeta e filosofo”. Ha fondato un’agenzia specializzata in eventi e comunicazione creativa. Tra le sue passioni c’è la runologia, ovvero la disciplina accademica che studia le rune e i loro alfabeti, le iscrizioni, la storia e il contesto culturale dei popoli germanici e scandinavi.
Antonella Elia – Per lei si tratta della seconda partecipazione al programma. Dopo quella nell’edizione del 2020, quando aveva attirato le attenzioni del pubblico per i suoi scontri con Fernanda Lessa e Valeria Marini. Non solo “GF” però, quella di Antonella Elia è una carriera trentennale che l’ha portata a lavorare con i più grandi nomi dello spettacolo e in grandi show della televisione da “La Corrida”, fino a “La Ruota della fortuna”, passando per lo storico “Pressing”.
GionnyScandal – Classe 1991, il suo vero nome è Gionata Ruggieri. Nato a Pisticci, in Basilicata, è un rapper, cantautore e produttore discografico. Prima di avvicinarsi al mondo del rap, GionnyScandal fa parte di una band emo dove è cantante e chitarrista. Oggi al “Grande Fratello Vip ” ha un’ulteriore possibilità di farsi conoscere.
Marco Berry – Pseudonimo di Marco Marchisio, è stato per anni celebre personaggio de “Le Iene”. Illusionista, comico e autore, dal 1997 al 2011 si è fatto conoscere come “Mago Berry” nel programma di Italia 1. Non solo però, ha partecipato anche a “Scherzi a parte” e ha condotto, tra gli altri, “Invisibili” (nel 2003-2004 e nel 2013-2014) e “Mistero”.
Dario Cassini – Napoletano, nato nel 1967, è comico, autore, regista e scrittore. Ha lavorato nel cinema prendo parte a diverse pellicole da “Facciamo paradiso” di Mario Monicelli, passando per “Bagnomaria” di Giorgio Panariello fino a “Ex” di Fausto Brizzi. In televisione, ha partecipato a “Zelig” dal 2001 al 2003, poi a diverse edizioni di “Colorado” e, nel 2024, è stato tra i naufraghi de “L’Isola dei famosi”.
Blu Barbara Prezya – Modella, attrice e musicista di origini albanesi, è nata a Durazzo il 9 novembre 1991. Oggi è anche un’influencer che si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato nel 2023 a “Pechino Express”.
Renato Biancardi – Originario di Napoli, città in cui è nato nel 1993. Biancardi è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo, in cui ha iniziato a lavorare come modello. Oggi, oltre a essere un creative manager, è un’influencer da 200 mila follower su Instagram.
Alessandra Mussolini - Nota per essere nipote di Sophia Loren e di Benito Mussolini, la sua carriera politica è stata molto corposa, ricoprendo il ruolo di parlamentare alla Camera, al Senato e all’Europarlamento, militando in diversi partiti di centro-destra. Ha partecipato anche come opinionista in alcuni programmi televisivi.
Adriana Volpe – Anche per lei, così come per Antonella Elia, si tratta di un ritorno. La conduttrice infatti ha già partecipato non solo da concorrente nell’edizione 2020 del programma, ma è stata l’anno successivo anche opinionista. Insomma, proprio come Antonella Elia, una veterana del reality che porterà la sua esperienza all’interno della Casa.
Raul Dumitras – Ex volto di “Temptation Island”: era il compagno di Martina De Ioannon, una tra le ultime troniste di “Uomini e Donne”. Era stata la ragazza a lasciarlo dopo l’ultimo falò di confronto nell’edizione 2024 del programma.
Nicolò Brigante – Noto al pubblico per aver partecipato come tronista di “Uomini e Donne” nel 2018, è nato a Catania ed è un piccolo imprenditore. Aveva scelto la corteggiatrice Virginia Stablum, ma la loro relazione si è conclusa poco tempo dopo la scelta.
Paola Caruso – La storica “Bonas” di “Avanti un altro!”, negli ultimi tempi ha vissuto un periodo molto difficile. Nel 2022 il figlio Michele ha subito una lesione del nervo sciatico in seguito a una puntura che era stata effettuata durante una vacanza in Egitto. Da lì una lunga convalescenza, che l’ha portato alla riabilitazione. Non solo, di recente la showgirl ha dovuto annullare il matrimonio con l’ex Gianmarco. A fine 2025 Caruso, inoltre, ha subito un grave lutto: la madre è morta improvvisamente, come raccontato da lei stessa a “Verissimo”.