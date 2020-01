"GF Vip", Fernanda Lessa contro Antonella Elia: "Peccato che qui non si possono mettere le mani addosso"

Continua senza placarsi l'antipatia tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" ha stuzzicato le due coinquiline che hanno dichiarato palesemente di non sopportarsi. "Peccato che qui non si possono mettere le mani addosso - ha detto ridendo Lessa che ha subito aggiunto - scherzavo, non voglio mica sporcarmi".

Pronta la replica di Elia: "Mi fai pena. Sei un mostro, non sei una donna. Sei una strega vestita da donna", conclude lapidaria la showgirl.