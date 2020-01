“Grande Fratello Vip”, Licia commenta le parole di Fernanda Lessa: “Lesbica? Sono orgogliosa di esserlo”

Dopo le ultime nomination al “Grande Fratello Vip”, Fernanda Lessa si era riferita a Licia Nunez come alla “lesbica”. Una scelta di parole che ha subito dato inizio a molte polemiche: il fatto di definire una persona in base alla propria sessualità, infatti, non è piaciuto al pubblico che ha chiesto l’intervento della redazione. Quando Licia vede il video con le parole “incriminate” non esita a dire: “Lesbica? Io sono orgogliosa di esserlo”. Una dichiarazione che sembra porre fine alla polemica, ma Antonella Elia non ci sta e così commenta molto duramente l’atteggiamento di Fernanda Lessa definendo ipocrita e dicendo: “Che orrore!”.

La brasiliana reagisce subito e allontanandosi dal divano grida: “Non sai un c***o della mia vita. Sono stata fidanzata con una donna e questa qui dice che sono ipocrita”. Antonella Elia non si placa e continua: “Questa qui se continua così finisce male. E’ cattiva”.