"Grande Fratello Vip", polemiche su Fernanda Lessa: "Mi ha nominato quella lesbica"

Dopo i commenti sessisti che hanno portato all'eliminazione dal "Grande Fratello Vip" di Salvo Siciliano, nella bufera finisce un'altra concorrente della casa più spiata d'Italia, Fernanda Lessa. "Mi ha mandato in nomination quella lesbica", così si è sfogata la showgirl al termine della terza puntata del reality. Una frase che ha fatto infuriare il popolo del web. A "Pomeriggio Cinque" Erminia Kobau commenta amaramente: . "Una frase ingiuriosa", mentre Roberto Alessi tende a spegnere la polemica: "Non ha usato il termine "lesbica" per insultare".