Fernanda Lessa e l’alcolismo: “Peggio della droga, bevevo 3 bottiglie al giorno”

“Bevevo 3 bottiglie al giorno, posso dire che con tutto quello che ho visto l’alcol è stata la cosa più difficile”. Fernanda Lessa racconta a “Domenica Live” i suoi passati problemi di alcolismo e con le droghe. “Inizi con una canna, poi prendi altro perché le modelle lo fanno tutte – continua – Ma non è questione di debolezza, è una mentalità da giovane, di chi non pensa alle conseguenze”. La modella brasiliana è riuscita a uscire dal problema dopo essere rimasta incinta, anche se ha perso un bambino a pochi giorni dalla sua nascita. “Ho una malformazione cardiaca congenita, e lui l’ha ereditata da me”, racconta ancora in studio insieme al marito Luca. Ed è proprio lui, il nuovo amore, ad averle cambiato la vita: “Non posso stare senza di lui”, dichiara Lessa. E lui sembra sulla stessa lunghezza d’onda: “Siamo così, sempre insieme, è impressionante”. Ma sul finale arriva un anche un po' di commozione: “Mia nonna è morta, sono così triste, prima che nascessero le mie figlie per me era lei la rappresentazione dell’amore”.