Totonomi per la vittoria all’Isola, Jo Squillo: “Spero in Sarah o Marina, vittoria al femminile”

L’Isola dei Famosi è ormai agli sgoccioli e i pronostici sui possibili vincitori non finiscono mai. “Io spero in Sarah Altobello o Marina La Rosa, vorrei una vittoria al femminile” spiega Jo Squillo a “Domenica Live”. Sembra apprezzare l’idea anche la conduttrice della trasmissione, Barbara d’Urso, che dice scherzando: “Sarah posso dire che l’ho inventata io”. Le parole di Jo Squillo arrivano nonostante i problemi avuti con La Rosa nell’ultimo periodo passato sull’Isola: “Io ho cercato di fare una sorta di pacificazione femminista durante il programma, lo sapete, ma poi…”, racconta l’ex naufraga, che aggiunge: “Comunque Marina è una persona molto intelligente”. Karina Cascella, dallo studio, sembra meno positiva: “Marina tante volte non è stata sincera”, sentenzia.