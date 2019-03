"Domenica Live", si solleva la gonna di Barbara d’Urso ed è subito caos

La gonna si solleva leggermente e subito scoppia il caos. Durante “Domenica Live” la conduttrice Barbara d’Urso ha avuto qualche problema con l’abito, mentre andava in scena il siparietto dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, riuniti per i 93 anni della mamma di Umberto Smaila.



Tra una candelina, una torta e una musichetta, la conduttrice si è seduta attorniata da Oppini, Smaila e Salerno e ha avuto qualche difficoltà con la gonna leopardata. “Copriamo subito!”, scattano i membri della band. “Ho visto cose da là sotto che voi umani... C’è la sorpresa qui”, commenta Franco Oppini, che poco prima era in ginocchio davanti a lei per fare da tavolino al dolce di compleanno con tanto di candeline. “È una sorpresa che nessuno vede mai”, conclude, ridendo, la conduttrice.