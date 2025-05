Paola Caruso sulla rottura della sua relazione: "Non mi sposo più, ho annullato tutto"

"Poi le bugie…" confida. "Ha passato il suo compleanno con la sua ex e suo figlio, e lei ha postato le foto di quei momenti felici sui social. Lui stava con me e anche con lei, almeno questo è quello che lei mi ha dimostrato con foto e altre prove. Lei contemporaneamente frequentava anche il mio ex, Francesco Caserta, per rovinarmi la vita, ho detto basta".