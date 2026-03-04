"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi protagonista del nuovo promo del reality
La conduttrice condurrà il programma a partire dal 17 marzo su Canale 5
Tutto è pronto per la nuova edizione del "Grande Fratello Vip". Sarà Ilary Blasi a condurre il reality di Canale 5 a partire da martedì 17 marzo. Al suo fianco, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conferma arriva dal promo in cui si vede la conduttrice uscire da casa sua per poi essere "rapita" da un taxi, i cui interni riprendono quelli del confessionale del "Grande Fratello Vip".
Dopo l'edizione autunnale, condotta da Simona Ventura e vinta da Anita Mazzotta, il programma torna nella sua connotazione Vip sotto la gestione di Ilary Blasi. Per la conduttrice si tratta di un ritorno: a lei, infatti, erano state affidate le prime tre edizioni del programma, dal 2016 al 2018.
È dunque ufficialmente iniziato il conto alla rovescia del programma che ha già festeggiato i suoi primi 25 anni. Erano infatti gli anni 2000 quando Daria Bignardi apriva la prima puntata del reality che ha cambiato la storia della televisione. Insieme a lei dieci protagonisti, in isolamento nella Casa di Cinecittà davanti alle telecamere per 24 ore su 24. Ben cento giorni senza avere a disposizione alcun dispositivo come televisore, radio e cellulari.