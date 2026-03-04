"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi protagonista del nuovo promo del reality

È dunque ufficialmente iniziato il conto alla rovescia del programma che ha già festeggiato i suoi primi 25 anni. Erano infatti gli anni 2000 quando Daria Bignardi apriva la prima puntata del reality che ha cambiato la storia della televisione. Insieme a lei dieci protagonisti, in isolamento nella Casa di Cinecittà davanti alle telecamere per 24 ore su 24. Ben cento giorni senza avere a disposizione alcun dispositivo come televisore, radio e cellulari.