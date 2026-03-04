SU CANALE 5

"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi protagonista del nuovo promo del reality

La conduttrice condurrà il programma a partire dal 17 marzo su Canale 5

04 Mar 2026 - 12:29
© Da video

Tutto è pronto per la nuova edizione del "Grande Fratello Vip". Sarà Ilary Blasi a condurre il reality di Canale 5 a partire da martedì 17 marzo. Al suo fianco, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La conferma arriva dal promo in cui si vede la conduttrice uscire da casa sua per poi essere "rapita" da un taxi, i cui interni riprendono quelli del confessionale del "Grande Fratello Vip".

Dopo l'edizione autunnale, condotta da Simona Venturavinta da Anita Mazzotta, il programma torna nella sua connotazione Vip sotto la gestione di Ilary Blasi. Per la conduttrice si tratta di un ritorno: a lei, infatti, erano state affidate le prime tre edizioni del programma, dal 2016 al 2018.

È dunque ufficialmente iniziato il conto alla rovescia del programma che ha già festeggiato i suoi primi 25 anni. Erano infatti gli anni 2000 quando Daria Bignardi apriva la prima puntata del reality che ha cambiato la storia della televisione. Insieme a lei dieci protagonisti, in isolamento nella Casa di Cinecittà davanti alle telecamere per 24 ore su 24. Ben cento giorni senza avere a disposizione alcun dispositivo come televisore, radio e cellulari.

