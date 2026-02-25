Il Grande Fratello Vip torna in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, mentre le opinioniste per questa nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il format dell'acclamato reality torna con molti nuovi elementi, mantenendo l'identità che lo ha reso un fenomeno mondiale.