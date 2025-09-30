Tra gli ospiti tanti ex compagni del "Grande Fratello": Helena Prestes, Javier Martinez, Stefania Orlando e Amanda Lecciso
Luca Calvani ha sposato il compagno Alessandro Franchini, al suo fianco da dieci anni. Come location per il matrimonio hanno scelto un'antica fattoria immersa nelle colline toscane, che rispecchia la loro passione per lo stile di vita bucolico. I due hanno ufficializzato il loro amore davanti alla figlia dell'attore, Bianca, e a diversi ex compagni d’avventura del "Grande Fratello Vip". Tra questi Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Helena Prestes e Javier Martinez.
I festeggiamenti sono iniziati già il giorno prima delle nozze, con una cena tra amici intima e suggestiva. "Ci siamo ispirati alle rehearsal dinner che vengono organizzate negli Stati Uniti la sera prima della cerimonia, una serata leggera e divertente fra amici", ha spiegato Calvani a "Vanity Fair". "A un certo punto volevamo che calasse il silenzio e che a lume di candela, senza telefoni, potessimo condividere in privato dei pensieri di luce in un'atmosfera sospesa e surreale. Volevamo creare un momento di comunione con le persone che hanno camminato al nostro fianco fino a qui".
La cerimonia si è svolta presso l'antica Fattoria Paterno, situata nell'area del Chianti, circondata dalle colline fiorentine. A rendere ancora pù unico il momento, i due si sono promessi amore eterno di fronte al tramonto. Intorno a loro gli amici e i familiari, che hanno vissuto da vicino il loro amore. Nono potevano poi mancare i tre cani bassotto, che li hanno accompagnati fino all'altare. Dopo lo scambio delle promesse è iniziata la festa per celebrare il loro amore. I festeggiamenti si sono protratti fino a notte fonda, tra il tradizionale taglio della torta e un romantico spettacolo di fuochi d'artificio. Luca e Alessandro hanno impastando per gli ospiti la pizza, per rendere la giornata ancora più unica e speciale.
