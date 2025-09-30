Luca Calvani ha sposato il compagno Alessandro Franchini

La cerimonia si è svolta presso l'antica Fattoria Paterno, situata nell'area del Chianti, circondata dalle colline fiorentine. A rendere ancora pù unico il momento, i due si sono promessi amore eterno di fronte al tramonto. Intorno a loro gli amici e i familiari, che hanno vissuto da vicino il loro amore. Nono potevano poi mancare i tre cani bassotto, che li hanno accompagnati fino all'altare. Dopo lo scambio delle promesse è iniziata la festa per celebrare il loro amore. I festeggiamenti si sono protratti fino a notte fonda, tra il tradizionale taglio della torta e un romantico spettacolo di fuochi d'artificio. Luca e Alessandro hanno impastando per gli ospiti la pizza, per rendere la giornata ancora più unica e speciale.