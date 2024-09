"Grande Fratello", Luca Calvani ricorda la madre: "Mandava delle lettere al mio primo compagno" | L'emozione di Cesara Buonamici

Per Calvani la perdita dei genitori è un'assenza ingombrante nella sua vita quotidiana. Nei giorni scorsi ne aveva già parlato nella Casa, come dimostra la clip mandata in onda da Alfonso Signorini nel corso della terza puntata del programma in onda lunedì 23 settembre. "Sono figlio di un amore grande - aveva spiegato Luca -, ci sono momenti in cui il dolore torna, anche nei momenti di felicità, perché non posso più raccontarglieli". Dopo il filmato, il conduttore chiede di approfondire il discorso all'inquilino della Casa.