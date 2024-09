"Grande Fratello", Shaila Gatta spegne l'interesse di Lorenzo Spolverato: "Non cerco un fidanzato" | Ma Javier aspetta...

I due ragazzi, in questi primi giorni di convivenza, hanno mostrato il loro interesse per la ballerina che, tuttavia, non sembra volersi dedicare a nessuno dei due, preferendo divertirsi con tutti. Spolverato, invece, nel corso della terza puntata del programma, in onda lunedì 23 settembre, ha confermato di essere attratto da Shaila: "Con lei c'è molta complicità - ha spiegato ad Alfonso Signorini -, tutto quello che sta succedendo tra noi è bello e profondo. Esteticamente può essere il mio tipo di ragazza, anche mentalmente. Forse ci stuzzichiamo ma io non riesco a capirla. So che lei ha avuto in passato dei fidanzati molto gelosi e io ho deciso, come è giusto, di lasciarle massima libertà". Il ragazzo, inoltre, ha aggiunto di essere "Un po' preso" dalla ex concorrente di "Amici": "Mi sono creato un piccolo castello - ha detto -, ma ripeto: Io ho deciso di darle tutta la libertà perché noi non siamo fidanzati".