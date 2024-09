"Grande Fratello", Clayton Norcross è un nuovo concorrente: "Con Brooke c'è stato un bacio"

Nato nel 1954 ad Arcadia (California), Norcross è amato per il suo ruolo in "Beautiful", soap di grandissimo successo in Italia: ha partecipato a 400 episodi diventando uno dei protagonisti della serie a cavallo degli anni '90. Da giovane, si è laureato in cinema per poi diventare scrittore di serie TV. Dieci anni prima del successo dei Forrester, inizia a lavorare come modello, poi la passione per la recitazione prende il sopravvento e inizia così la sua avventura con "Beautiful". Il "Grande Fratello" non è il primo reality in cui ha partecipato l'attore: nel 2005 era stato, infatti, nel cast de "La Fattoria".