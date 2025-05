Amanda Lecciso e Iago Garcia, ex gieffini al bacio

Amanda Lecciso ha intenzioni serie con Iago Garcia e spiega: “È raro oggi trovare qualcuno che non abbia paura di dire apertamente il proprio desiderio. Io ho già due figli, e non mi immagino oggi con un altro bambino, direi che ho chiuso la carriera di ‘mamma’. Ma se per famiglia intendiamo una coppia che si sostiene, che si sceglie ogni giorno, per me anche quella è una famiglia”. E infine di Iago dice: “Sento di potermi fidare, una cosa che all’inizio di una storia è impossibile, di solito conosci l’altro piano piano e magari... Quindi, più che augurarmi, so che, comunque vadano le cose, la stima non verrà mai meno. Che continueremo a guardarci con sincerità. Ci siamo fatti questa promessa”.