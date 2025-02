"Grande Fratello", Iago Garcia in lacrime per il padre scomparso: "Mi mancano le sue parole affettuose"

"Mio papà si chiamava Jesus ed è morto il 17 maggio 2022. Quando io ero adolescente avevamo un sacco di conflitti e molti di loro erano per via degli studi, ma anche per cavolate", racconta in una clip Iago Garcia. E aggiunge: "Io non lo capivo al momento, bisogna anche comprendere il periodo in cui era nato: nel 1950, un'altra epoca. Era come un pater familias e non l'ho mai visto piangere in tutta la vita, veniva da una famiglia umile e non aveva avuto la possibilità di studiare al liceo. Sono stato io il primo a dire "ti voglio bene", non perché non esistesse l'affetto, ma perché non si verbalizzava". "Mi manca il suo sorriso, facevamo delle gite e andavamo a scoprire dei posti solo noi due. Mi piaceva molto quella sensazione di libertà e apprezzavo quelle occasioni in cui mi raccontava della sua infanzia e delle sue avventure. Quando queste persone mancano non puoi tornare indietro, quindi è sempre una bella batosta. Per 4 anni non ho quasi parlato a mio fratello per colpa di mio cognato e lui insisteva per la nostra riconciliazione. È arrivata praticamente quando lui è morto", conclude l'inquilino. Infine, riguardo al percorso artistico che ha intrapreso come attore, il padre è sempre stato molto titubante sulla sua scelta perché è una carriera rischiosa. "Oggi, però, credo che sarebbe fiero della persona che sono diventato", confessa Iago.