Al "Grande Fratello" tensioni tra i gruppi e una nuova eliminazione

Dopo cinque mesi di convivenza, i concorrenti si sono ormai schierati in due fazioni opposte, con tensioni in aumento e alleanze instabili. Riusciranno a ricucire i legami o la divisione è ormai irreparabile? Inoltre, ci sarà un'emozionante sorpresa per Stefania, che sta vivendo un periodo complicato a causa di alcuni conflitti con i ragazzi più giovani. Per lei, una visita speciale: la sua migliore amica, Anna Pettinelli, pronta a offrirle tutto il suo sostegno.