Al "Grande Fratello" Zeudi infastidita da Helena

Turbata, Zeudi abbandona la conversazione e si rifugia in camera da letto. A raggiungerla è presto Chiara. "Mi dispiace amore" esclama la ragazza, "Non stare male per questa cosa. Inizia a valutare" aggiunge poi, dandole un consiglio. "Lei ti ha usata ai fini di un gioco" ribadisce Shaila, disprezzando l'atteggiamento di Helena, "Non ha avuto la sensibilità di proteggerti". L'ex Miss Italia ribadisce la sua delusione. Ammette di essersi sempre esposta, quando necessario, e per questo non comprende il motivo di queste accuse gratuite. "In quel momento, non mi ha voluto bene", riflette. "Helena pensa che mi devo esporre stando dalla sua parte, ma non starò mai dalla sua parte e nemmeno da quella di Lorenzo" spiega e, con fermezza, conclude: "Se una persona me la voglio vivere, me la vivo a prescindere da quello che dicono gli altri".