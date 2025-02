Al "Grande Fratello" Helena si sfoga dopo l'attacco di Javier

"Non spreco la mia energia quotidiana con lui," afferma Helena, ma Amanda è del parere opposto: in puntata si percepisce esattamente il contrario. Stefania la consola e tenta di rincuorarla. Anche se è dispiaciuta per Javier che non si sia ancora aggiudicato la finale (al contrario di Lorenzo che ha ottenuto l'immunità), non deve preoccuparsi perché ce la farà. Amanda cerca poi di farla riflettere sui suoi atteggiamenti e la invita a moderare i toni. Può esprimere le sue opinioni, ma dovrebbe farlo in modo conciso per non dare troppa visibilità a Lorenzo.