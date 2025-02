Al "Grande Fratello" Alfonso al veleno su Stefania

Dopo un battibecco con Chiara Stefania confida a Mariavittoria di non aver apprezzato l'intervento di Alfonso, che si è intromesso a difendere la fidanzata come se non fosse stata in grado di farlo da sola. Secondo l'inquilina, Chiara è una ragazza senza personalità, che vive all'ombra di Shaila, amica che cerca addirittura di imitare. Stefania comprende che le sue opinioni possano spesso risultare indigeste, ma non si spiega perché Chiara e Alfonso, in puntata, abbiano reagito in maniera esagerata.

Magari si sbaglia, ma Stefania crede che il risentimento della ragazza nei confronti di Javier sia dovuto al loro trascorso amoroso.

La conduttrice rimprovera a Chiara anche il fatto di averle detto che nessun uomo la vuole. Stefania non è entrata per fare una coppia, il percorso amoroso non è l'unico possibile all'interno della Casa.

Invece, Chiara si è fatta solamente corteggiare e oggi, si domanda la donna, se non fa la fidanzata, la ragazza cosa fa?