Alfonso interviene, sottolineando che Stefania difende a spada tratta alcune persone o situazioni, perdendo imparzialità nelle questioni più generali. “Magari mi dà fastidio un atteggiamento rispetto a un altro” spiega Stefania, accusata da Chiara di puntare il dito contro Lorenzo per essere rumoroso, mentre evita di fare lo stesso con un'amica come Maria Teresa. Chiara non ha dubbi: Stefania è un'ipocrita e glielo dice senza mezzi termini. Zeudi, seduta in disparte con Iago, si inserisce nella conversazione e chiarisce che Chiara le ha effettivamente detto che Helena avrebbe potuto nominarla, ma senza cattiveria. “Un'amica vera prima si accerta delle cose e poi parla” ribadisce Stefania. Chiara non ci sta e insiste a darle della ruffiana, convinta che Stefania non possa definirsi un'amica di Zeudi. “Sei carina, ma non sei credibile” conclude Stefania, per poi recarsi in Salone.